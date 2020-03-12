ليست هذه هي المرة الأولى التي يفجع بها المرض توم هانكس وزوجته



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن الثنائي كانا متواجدان بأستراليا، أثناء تصوير توم هانكس لمشاهده من الفيلم الجديد الذي يشارك به ويحكي عن قصة حياة مغني الروك إيلفيس بريسلي.



وأوضحت الصحيفة أن هانكس أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عن تشخصيه إيجابيا بالفيروس وزوجته بعد ان تعرضا لوعكة صحية شملت اعراض الفيروس.



وأعلن هانكس عبر المنشور أنه وزوجته حاليا في الحجر الصحي باستراليا، كما أعلنت شركة انتاج الفيلم ورنور بروز عن انها تتابع الوضع لتطمأن على سلامة فريق عمل الفيلم.



وليست هذه هي المرة الأولى التي يفجع بها المرض توم هانكس وزوجته إذ سبق لزوجته النجمة ريتا ويلسون الاصابة بمرض سرطان الثدي والشفاء منه.



أعلن فجر اليوم الاثنين النجم توم هانكس، عن اصابته وزوجته الممثلة ريتا ويلسون بفيروس كورونا أثناء توجدهما بدولة أستراليا.