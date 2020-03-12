Advertisements
Advertisements
Advertisements

ليست هذه هي المرة الأولى التي يفجع بها المرض توم هانكس وزوجته

الخميس 12/مارس/2020 - 07:41 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements
أعلن فجر اليوم الاثنين النجم توم هانكس، عن اصابته وزوجته الممثلة ريتا ويلسون بفيروس كورونا أثناء توجدهما بدولة أستراليا.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن الثنائي كانا متواجدان بأستراليا، أثناء تصوير توم هانكس لمشاهده من الفيلم الجديد الذي يشارك به ويحكي عن قصة حياة مغني الروك إيلفيس بريسلي.

وأوضحت الصحيفة أن هانكس أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عن تشخصيه إيجابيا بالفيروس وزوجته بعد ان تعرضا لوعكة صحية شملت اعراض الفيروس.

وأعلن هانكس عبر المنشور أنه وزوجته حاليا في الحجر الصحي باستراليا، كما أعلنت شركة انتاج الفيلم ورنور بروز عن انها تتابع الوضع لتطمأن على سلامة فريق عمل الفيلم.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يفجع بها المرض توم هانكس وزوجته إذ سبق لزوجته النجمة ريتا ويلسون الاصابة بمرض سرطان الثدي والشفاء منه.
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. ريال مدريد يجهز بديل زيدان

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. اقتلاع أشجار نتيجة حالة الطقس السيئ في قنا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد تأهل فريقي أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

منذ حوالي 11 ساعة

عواصف وسيول وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

منذ 37 دقيقة

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 8 ساعات

صحيفة إسبانية تنتقد ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. باريس يطيح بنجم الفريق لهذا السبب!

منذ 40 دقيقة

بدأت الموجة السيئة.. سيول وأمطار رعدية تضرب البلاد.. تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| بسبب العواصف الترابية.. إغلاق عدة طرق صحراوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة تضرب الإسماعيلية

منذ حوالي 5 ساعات

السبب الحقيقي وراء تراجع متوسى ميسي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:33 ص

عواصف وسيول وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

07:03 ص

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

09:10 م

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

11:45 م

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

09:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status