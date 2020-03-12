عاجل.. اقتلاع أشجار نتيجة حالة الطقس السيئ في قنا

أدت حالة الطقس السيئ التي تعرضت لها محافظة قنا، إلى اقتلاع وسقوط بعض الأشجار بالطرق الفرعية في قنا.





و حذرت إدارة المرور بالمحافظة السائقين مطالبة بضرورة توخي الحذر، وعدم السير بالطرق الزراعية والصحراوية بسرعات كبيرة، نتيجة سوء الأحوال الجوية، ومنعا لوقوع أي حادث.





و شهدت محافظة قنا انقطاعا في التيار الكهربائي عن عدد من القرى والنجوع، في مدينة نجع حمادي، والمراكز المجاورة، على خلفية موجة الطقس السيئ الذي تعرضت له المحافظة.





كما حذرت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ضرورة توخي الحذر وعدم الخروج من المنزل، والابتعاد عن أكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة لعدم وقوع أي إصابات خلال الموجة المتقلبة في الطقس.





فيما قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المحافظة قنا أنهت استعداداتها لأية أثار سلبيه محتمله لحالة التقلبات الجوية ومواجهة أي طوارئ.





وأضاف "الداودي": تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة خلال تلك الفترة، موضحا أنه تم إخطار رؤساء المدن وكافة الأجهزة المختصة لرفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة.





كما وجه المحافظ على ضرورة المرور على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول، ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.





وأضح: أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لاستقبال أي بلاغات على أرقام الهواتف الأتية: "0963337291 0963328472 فاكس 0963329542"، على مدار72 ـساعة القادمة.