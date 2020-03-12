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ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد تأهل فريقي أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان

الخميس 12/مارس/2020 - 04:49 ص
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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أسدل الستار مساء أمس الأربعاء، على رابع مباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بخروج بطل الموسم الماضي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، بعد الخسارة أمام نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، ليحجز المقعد الرابع في دور الثمانية في أنتظار باقي مباريات البطولة.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد بمرافقة الثلاثي المتأهل، باريس سان جيرمان الفرنسي، وأتالانتا الإيطالي، ولايبزيج الألماني.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" في النقرير التالي، ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد تأهل فريقي أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان، وأتالانتا الإيطالي، ولايبزيج الألماني.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا
1- روبرت ليفاندوفسكي "مهاجم بايرن ميونيخ الألماني" برصيد 11 هدفًا.
2- ارلينج هالاند "مهاجم بروسيا دورتموند الألماني" برصيد 10 أهداف.
3- درييس ميرتينز "مهاجم نابولي الإيطالي" برصيد 6 أهداف.
4- سيرجي جنابري "مهاجم بايرن ميونيخ الألماني" برصيد 6 أهداف.
5- هاري كين "مهاجم توتنهام الإنجليزي" برصيد 6 أهداف.
6- رحيم سترلينج "مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي" برصيد 5 أهداف.
7- ممفيس ديباي "مهاجم ليون الفرنسي" برصيد 5 أهداف.
8- سون هيونج مين "مهاجم توتنهام الإنجليزي" برصيد 5 أهداف.
9- جوسيب إيليسيتش "مهاجم أتالانتا الإيطالي" برصيد 5 أهداف.
10- ماورو إيكاردي "مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي" برصيد 5 أهداف.
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هالاند بروسيا دورتموند

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