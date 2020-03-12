كاتب ومحاضر يشرح كيفية مواجهة الشائعات؟! (فيديو)

قال العميد محمد سمير، الكاتب والمحاضر، إنه يجب على الجهات المعنية مواجهة الشائعات بالمصداقية، لافتًا إلى أن الحرب الحديثة تعتمد عليها في كل شيء خاصة في القضايا التي تخص الرأي العام وتسبب هلعًا للمواطنين.





وأضاف سمير، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" عبر فضائية "dmc"، أن وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت على سرعة نشر الشائعات، مؤكدا أنه يجب أن تكون هناك لقاءات مباشرة ومن خلال الجامعات والتجمعات الثقافية، والمصريين أصبح لديهم وعي كامل في الفترة الأخيرة خاصة بعد الشائعات الأخيرة حول فيروس كورونا.





وتابع الكاتب والمحاضر: "وزارة الصحة تقدم البيانات والأخبار السريعة والصحيحة لطمأنة المواطنين والتقليل من تأثير الشائعات".