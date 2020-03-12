فيروس كورونا يهدد نهائي كأس ملك إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانًا رسميًا كشف فيه عن تأجيل مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا بسبب فيروس كورونا الجديد كوفيد 19.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية بأنه كان من المُفترض أنّ يُقام نهائي كأس إسبانيا في 18 أبريل المقبل على ملعب إشبيلية الجديد بين ريال سوسيداد وأتليتك بلباو.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن الاتحاد الإسباني أعلن بالأمس عن إيقاف جميع المسابقات غير المحترفة وجاء هذا القرار بسبب انتشار فيروس كورونا الذي يهدد حياة الملايين منذ ظهوره لأول مرة في مدينة ووهان الصينية قبل نهاية العام الماضي وتسبب في وفاة 28 شخصًا في إسبانيا حتى الآن.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه على الرغم من قرار رابطة الأندية في الدوري الإسباني بإقامة جميع مباريات في الجولتين المقبلتين بدون جماهير ألا أنّ الاتحاد لا ينوى أنّ تقام مواجهة نهائي الكأس بدون حضور جماهيري لذلك قرر تأجيلها.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن هذا القرار تم اتخاذه بعد اجتماع بين لويس روباليس رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم مع رئيسي نادي سوسييداد وبلباو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بيان الاتحاد الإسباني لم يكشف عن الموعد الجديد للمُباراة لكنها أكدت أنّ المباراة قد يتقام يوم 30 مايو المقبل.

وعلى الجانب الآخر، كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطورًا جديدًا بشأن مصير الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن الحكومة الإسبانية كانت قد أعلنت عن إقامة الجولتين المقبلتين من الدوري بدون جمهور خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه سيتم عقد اجتماع حاسم لمصير الدوري اليوم الخميس بين الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري الإسباني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الاجتماع سيناقش قرار إيقاف المباريات في الدرجتين الأولى والثانية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه كان مقررًا عقد هذا الاجتماع بالأمس ولكن تم تأجيله إلى اليوم.

يذكر أن برشلونة يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة وجاء ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.



