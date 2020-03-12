رسالة نارية من مرتضى منصور لاتحاد الكرة

وجه رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور انتقادات لاذعة لاتحاد الكرة المصري بعد قرارا اتحاد الكرة المصري لكرة القدم بتأجيل مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، بسبب تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة خلال اليومين المقبلين.

وكان اتحاد الكرة، قرر تأجيل 4 مباريات كان من المقرر أن تقام الخميس بالجولة الـ18 من بطولة الدوري العام، والتي كانت ستجمع الزمالك أمام الاتحاد السكندري، والإنتاج الحربي ضد نادي مصر، وفريق حرس الحدود أمام المصري، والمقاصة أمام أسوان

وسخر مرتضى منصور في مقطع فيديو عبر يوتيوب قائلا:" اليوم الأربعاء والساعة الرابعة عصرًا، الجو جميل والشمس مشرقة، ولا يوجد سيول ولا أمطار ولا كباري مزدحمة بسبب ظروف قهرية."

ووقال رئيس الزمالك:" اليوم وصل لنا خطاب من اتحاد الكرة بتأجيل مباراتنا أمام الاتحاد و3 مباريات أخرى، وكل ذلك بسبب توقع هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار الخميس".

كما وجه رسالو إلى عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة قائلا:" هل علمت الآن يا عمرو أنك كنت تتعامل مع الأمر من منطلق العناد والتحدي، وأجلت الآن 4 مباريات في الدوري، أنت ومحمد فضل أردتما خسارة الزمالك من الأهلي في القمة لكي تهدأ الأمور، وتمت السخرية على حافلة الزمالك".