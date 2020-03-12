عاجل.. أمطار غزيرة تضرب القاهرة (فيديو)

شهدت عدة مناطق بمحافظة القاهرة، هطول أمطار غزيرة، خاصة على منطقة وسط البلد، ضمن موجة الطقس السيء التي تضرب البلاد اليوم الخميس.



وتشهد البلاد يوم الخميس حالة من التغيرات الجوية المفاجئة تنتهي السبت المقبل، وتتعرض البلاد لرياح رملية شديدة وأمطار غزيرة.



وعن أخبار الطقس يوم الخميس، أكدت الأرصاد الجوية في بيانها أن البلاد تتعرض لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من الخميس المقبل.



وأكدت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد سقوط أمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحري، بينما تمتد إلى مدن القناة وخليج السويس وتكون رعدية على بعض المناطق.



وأوضحت الأرصاد الجوية أن الأمطار تصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد، فيما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة، وتصــل لحــد العاصفة على مناطـــق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، كما تـؤدى إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.



وأعلنت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد انخفـاضا في درجات الحــرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس، وفي القاهرة الكبرى تسقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحيانا.



بدأت موجة الطقس السيء تضرب العديد من مناطق الجمهورية، وهي التي حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.



وشهدت محافظة الفيوم أمطار شديدة مع برق ورعد، ضمن موجة الطقس التي تضرب مختلف أنحاء البلاد اليوم الخميس.



وفي وقت سابق، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الخميس، على مختلف أنحاء الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:



القاهرة الكبرى:

يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.



الوجه البحري:

يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.



السواحل الشمالية الغربية:

يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا مع نشاط للرياح تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.



السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:

يسود طقس مائل للدفء شديد البرودة ليلا، وأمطار رعدية تصل لحد السيول والرياح نشطة.



جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:

يسود طقس حار نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة ورعدية تصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل للعاصفة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.



شمال الصعيد:

يسود طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية قد تصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة.



جنوب الصعيد:

يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية وتصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل للعاصفة.