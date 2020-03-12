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إيقاف الزيارة بمستشفى بني سويف الجامعي لمواجهة كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 04:39 ص
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أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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أصدر الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب البشري ببني سويف رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، قرارًا بإيقاف دخول الزيارة للمستشفى، اعتبارا من اليوم الخميس، في إطار خطة المستشفى للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مشّددًا على إدارة الأمن بإغلاق أبواب المستشفى المخصصة لدخول الزيارة.

ومن جانبه أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية، على استمرار عمليات تعقيم الكليات والمباني الإدارية والمدن الجامعية كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد "حسن"، أنه تم تدريب العاملين على طرق وكيفية تعقيم ورش المدرجات والمعامل والحجرات باستخدام المواد المقاومة للفيروس، وذلك في إطار خطة الجامعة الاحترازية لتوفير أقصي درجات الحماية والسلامة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مع استمرار حملات التوعية بالفيروس، علي مستوى كافة الكليات وطرق الوقاية منه وطرق انتشاره ومقاومته.

ووجه رئيس الجامعة، بضرورة توزيع أجهزة بصمة الوجه على المداخل لمنع حدوث تكدس أثناء التوقيع الالكتروني، وتوفير مخزون من المواد المطهرة وتوزيعها على الكليات لضمان تواجدها بشكل مستمر.

وفي سياق آخر، تابع رئيس الجامعة، التجهيزات التي اتخذتها المستشفى الجامعي، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا مـن غدا الخميس وحتى السبت المقبل.

وأطمئن رئيس الجامعة، على توافر كافة التجهيزات من أدوية ومستلزمات الطبية وأكياس دم داخل كافة أقسام المستشفى المختلفة وبالأخص قسم الطوارئ، وأكد على ضرورة تواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض وزيادة أعداد الأطباء المناوبين بقسم الطوارئ، موجهًا بمنع الإجازات داخل المستشفى الجامعي لحين الانتهاء من موجه الطقس السيئ.

ووجه رئيس الجامعة بتشكيل غرفة عمليات داخل المستشفى تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع مديرية صحة بني سويف لاستقبال أي حالات طوارئ واستقبال كل الحالات المرضية من محافظة بني سويف، والمراكز المحيطة بها سواء للعلاج السريري، أو لإجراء العمليات الجراحية أو حالات الطوارئ.

يذكر أن جامعة بني سويف أعلنت رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى بالمستشفى الجامعي ابتداء من الأربعاء وحتى السبت المقبل تحسبًا لتقلبات الطقس.
إيقاف الزيارة بمستشفى بني سويف الجامعي لمواجهة كورونا
إيقاف الزيارة بمستشفى بني سويف الجامعي لمواجهة كورونا
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