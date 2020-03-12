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الابتعاد عن اللوحات الإعلانية وعمدان الإنارة.. نصائح محافظة الجيزة للمواطنين

الخميس 12/مارس/2020 - 06:53 ص
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محافظ الجيزة أحمد راشد
محافظ الجيزة أحمد راشد
إسماعيل منطاوي
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شكلت محافظة الجيزة بقيادة اللواء أحمد راشد، غرفة عمليات لتلقي شكاوي المواطنين بشأن تجمع مياه الأمطار.

وقدمت المحافظة، بعض نصائح للمواطنين، لتجنب أي مخاطر، خلال الثلاث أيام المقبلة، وفقًا لما قالته هيئة الأرصاد الجوية، بسقوط أمطار ووجود رياح وعواصف شديدة.

وجاءت النصائح والإرشادات كالتالي:
- التنبيه على كافة المواطنين بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء، وكذلك أعمدة الإنارة حرصا على حياه المواطنين.

- في حالة الانقطاع المتكرر للتيار يتم فصل الأجهزة الكهربائية، لحين استقرار التيار مع التأكيد بعدم ملامسة مكونات الشبكات الكهربائية بالطرقات.

- في حالة انقطاع التيار واستخدام إنارة تقليدية وخاصة الشموع، يجب اليقظة والحذر لتفادى أي أخطار أو حرائق.

- عدم التواجد بجوار اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار.

- القيادة بهدوء على الطرق السريعة، والتأكد من كفاءة مساحات السيارة.

- تخزين كميات من المياه إضافية تحسبا لتأثر ضخ المياة نتيجة الأمطار الشديدة.

- للإبلاغ عن أي طوارئ خاصة بالتعامل مع تراكم مياه الأمطار بالشوارع أو أي حادث يرجى سرعة الاتصال بغرفة الأزمات بالمحافظة على الأرقام التالية: "35863004 ، 35855722 ، 35869193 ، 35869371 أو الخط الساخن 114 ".
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