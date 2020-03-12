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4 أندية تحجز مقاعدها في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا

الخميس 12/مارس/2020 - 01:22 ص
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دوري أطبال اوربا
دوري أطبال اوربا
علاء خليف
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حسمت 4 أندية تأهله بشكل رسمي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2019 / 2020، وذلك بعد إنتهاء مباريات الأربعاء في إياب دور الـ16 بالبطولة الأوروبية وهم: (أتالانتا الإيطالي - لايبزيج الألماني - باريس سان جيرمان الفرنسي - أتليتكو مدريد الإسباني).

وسوف يتحدد باق المتأهلين لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، عقب المباريات الـ4 المتبقية في دور الـ16 بالبطولة الأوروبية والتي ستقام الأسبوع المقبل، حيث يلتقي ريال مدريد مع مانشستر سيتي ويوفنتوس مع ليون يوم الثلاثاء القادم، بينما يواجه برشلونة نظيره نابولي، ويستضيف بايرن ميونيخ نظيره تشيلسي يوم الأربعاء.

تعرف على الأندية الـ4 المتأهلة لدور الثمانية في دوري الأبطال

- أتليتكو مدريد

تأهل الفريق الإسباني لدور الثمانية على حساب حامل لقب النسخة الماضية من البطولة الأوروبية فريق ليفربول، بعدما تغلب عليه ذهابا وإيابا 1 - 0 ، 3 - 2 ليودع الريدز منافسات البطولة بشكل مُخيب لآمال جماهيره.

- باريس سان جيرمان

حجز فريق باريس سان جيرمان بطاقة تأهله لدور الثمانية بعدما تغلب على بوروسيا دورتموند الألماني 2 - 0 في إياب دور الـ16 بالبطولة، وكان خسر ذهابًا 2 - 1 ليتأهل متفوقا في مجموع نتيجة المباراتين 3 - 2.

- لايبزيج

أطاح فريق لايبزيج الألماني بفريق توتنهام الإنجليزي "وصيف" النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، خارج منافسات الشامبيونزليج، بعدما تغلب عليه ذهابا وإيابا 1-0، 3-0 ليتأهل للدور ربع النهائي بالبطولة.

- أتالانتا

تأهل فريق أتالانتا الإيطالي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز ذهابا على فالنسيا 4 - 1، وكرر انتصاره في مباراة الإياب بنتيجة 4 -3 ليصعد متفوقا في مجموع المباراتين بنتيجة 8 - 4

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