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هل تضرب موجة الطقس المنازل وتسقط "البلكونات"؟.. الري تجيب

الخميس 12/مارس/2020 - 01:33 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قالت إيمان السيد أحمد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري والموارد المائية، إن منطقة قنا وجنوب وشمال سيناء وسلاسل الجبال الأحمر ستشهد سيول كبيرة في الغد، لافتة إلى أن القاهرة والبحيرة ومرسى مطروح ستشهد سقوط أمطار غزيرة.

وتابعت "السيد"، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية الأولى"، مساء الأربعاء، أن وزارة الري ملتزمة بتصريف المياه الأمطار، وحصد ما تستطيع أن تقوم به بالتعاون مع أجهزة الدولة، مشيرة إلى أن سقوط الأمطار بشكل غزير أمر مرتبط بالتغيرات المناخية، وغدًا سيشهد رياح مترفعة من 20 لـ40 كيلو متر في الساعة.

ولفتت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري إلى أن الصعيد معتاد على حدوث السيول بسبب وجود سلال الجبال الأحمر، ولديه جاهزية أكبر لاستيعاب هذه المياه، مضيفة أن التقلبات الجوية لن تؤدي إلى سقوط "البلكونات" مثلما يحدث البعض، والحديث عن هذا الأمر ناتج من تعرض مصر لظواهر طبيعية لم تحدث من قبل.

وتشهد البلاد يوم الخميس حالة من التغيرات الجوية المفاجئة تنتهي السبت المقبل، وتتعرض البلاد لرياح رملية شديدة وأمطار غزيرة.

وعن أخبار الطقس يوم الخميس، أكدت الأرصاد الجوية في بيانها أن البلاد تتعرض لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من الخميس المقبل.

وأكدت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد سقوط أمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحري، بينما تمتد إلى مدن القناة وخليج السويس وتكون رعدية على بعض المناطق.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن الأمطار تصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد، فيما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة، وتصــل لحــد العاصفة على مناطـــق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، كما تـؤدى إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وأعلنت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد انخفـاضا في درجات الحــرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس، وفي القاهرة الكبرى تسقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحيانا.
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موجة الطقس السيول الأمطار اخبار الطقس يوم الخميس

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