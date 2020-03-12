هل تضرب موجة الطقس المنازل وتسقط "البلكونات"؟.. الري تجيب

قالت إيمان السيد أحمد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري والموارد المائية، إن منطقة قنا وجنوب وشمال سيناء وسلاسل الجبال الأحمر ستشهد سيول كبيرة في الغد، لافتة إلى أن القاهرة والبحيرة ومرسى مطروح ستشهد سقوط أمطار غزيرة.





وتابعت "السيد"، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية الأولى"، مساء الأربعاء، أن وزارة الري ملتزمة بتصريف المياه الأمطار، وحصد ما تستطيع أن تقوم به بالتعاون مع أجهزة الدولة، مشيرة إلى أن سقوط الأمطار بشكل غزير أمر مرتبط بالتغيرات المناخية، وغدًا سيشهد رياح مترفعة من 20 لـ40 كيلو متر في الساعة.





ولفتت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري إلى أن الصعيد معتاد على حدوث السيول بسبب وجود سلال الجبال الأحمر، ولديه جاهزية أكبر لاستيعاب هذه المياه، مضيفة أن التقلبات الجوية لن تؤدي إلى سقوط "البلكونات" مثلما يحدث البعض، والحديث عن هذا الأمر ناتج من تعرض مصر لظواهر طبيعية لم تحدث من قبل.



