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محلل سياسي: زيارة وزيرة الصحة للصين "لفتة ذكية"

الخميس 12/مارس/2020 - 06:43 ص
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مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن زيارة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد للصين لفتة زكية، ولها دلالة إيجابية على العلاقات القوية بين مصر والصين.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء، أن وزيرة الصحة البريطانية أصيبت بفيروس كورونا وهي في بلادها، ووزيرة الصحة المصرية زارت الصين وعادت بسلام.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الأربعاء، تسجيل 7 حالات جديدة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ووفق إرشاداتها.

وقالت الوزارة في بيان ، إن من بين تلك الحالات 6 مصريين، إضافة إلى شخص أجنبي؛ ليصبح عدد الحالات التي تم تسجيل إيجابياتها للفيروس في مصر 67 حالة.

وكشفت الوزارة عن خروج 7 حالات من مصابي فيروس كورونا من مستشفى العزل اليوم من إجمالي الـ27 حالة التي تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى تعافي الحالة الأولى المكتشفة في مصر لشخص أجنبي كان حاملا للفيروس في وقت سابق؛ ليصبح إجمالي المتعافين 8 حالات حتى الآن.

وأوضحت أن الـ7 حالات التي غادرت مستشفى العزل الأربعاء، من ضمنهم 6 مصريين وحالة لشخص أجنبي، مشيرة إلى أن مغادرة 7 حالات من الحجر الصحي بعد التأكد من سلبية تحاليلهم للمرة الثانية والاطمئنان عليهم، ضمن الخطة الوقائية والاحترازية التي تطبقها الوزارة حيال الباخرة النيلية بمحافظة الأقصر التي ظهرت بها بعض الإصابات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة البريطانية منافذ البلاد حالات ايجابية احترازية

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