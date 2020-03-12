منظمة الصحة العالمية تكشف خطوات احتواء فيروس كورونا

قالت الدكتورة مها الرباط، مبعوث منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا، إن المنظمة الأممية، أعلنت فيروس كورونا وباءً عالميًا، وفقًا لسرعة وطريقة انتشاره في البلاد، مضيفة أن إعلان فيروس كورونا كوباء عالمي جاء لما يمثله كمشكلة عالمية.





وأشارت "الرباط"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء، إلى أنه يمكن التقليل من حالات الإصابة بالفيروس، ومنعه من الانتشار في حالة إتباع الإجراءات المطلوبة.





وأوضحت مبعوث منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه يمكن احتواء فيروس كورونا بخطوات معينة تتخذها كل دولة؛ تقوية خطة الوقاية، تقوية طرق الحماية المجتمعية، اكتشاف الحالات، وتتبع المخالطين.





وشددت "الرباط"، على أن هناك مسئولية مجتمعية، حيت أن كل شخص مسئول عن حماية نفسه وحماية الآخرين، متابعة: "حتى الآن لم يتم الإعلان عن علاج محدد لفيروس كورونا، وكل ما يتم مجرد تجارب".









وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، تسجيل 7 حالات جديدة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ووفق إرشاداتها.





وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن من بين تلك الحالات 6 مصريين، إضافة إلى شخص أجنبي؛ ليصبح عدد الحالات التي تم تسجيل إيجابياتها للفيروس في مصر 67 حالة.





وكشفت الوزارة عن خروج 7 حالات من مصابي فيروس كورونا من مستشفى العزل اليوم من إجمالي الـ27 حالة التي تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى تعافي الحالة الأولى المكتشفة في مصر لشخص أجنبي كان حاملا للفيروس في وقت سابق؛ ليصبح إجمالي المتعافين 8 حالات حتى الآن.





وأوضحت الوزارة، أن الـ7 حالات التي غادرت مستشفى العزل اليوم، من ضمنهم 6 مصريين وحالة لشخص أجنبي.





وفي سياق متصل، كشفت الوزارة عن مغادرة 7 حالات من الحجر الصحي بعد التأكد من سلبية تحاليلهم للمرة الثانية والاطمئنان عليهم، ضمن الخطة الوقائية والاحترازية التي تطبقها الوزارة حيال الباخرة النيلية بمحافظة الأقصر التي ظهرت بها بعض الإصابات.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.