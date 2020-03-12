Advertisements
Advertisements
Advertisements

منظمة الصحة العالمية تكشف خطوات احتواء فيروس كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 12:51 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
قالت الدكتورة مها الرباط، مبعوث منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا، إن المنظمة الأممية، أعلنت فيروس كورونا وباءً عالميًا، وفقًا لسرعة وطريقة انتشاره في البلاد، مضيفة أن إعلان فيروس كورونا كوباء عالمي جاء لما يمثله كمشكلة عالمية.

وأشارت "الرباط"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء، إلى أنه يمكن التقليل من حالات الإصابة بالفيروس، ومنعه من الانتشار في حالة إتباع الإجراءات المطلوبة.

وأوضحت مبعوث منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه يمكن احتواء فيروس كورونا بخطوات معينة تتخذها كل دولة؛ تقوية خطة الوقاية، تقوية طرق الحماية المجتمعية، اكتشاف الحالات، وتتبع المخالطين.

وشددت "الرباط"، على أن هناك مسئولية مجتمعية، حيت أن كل شخص مسئول عن حماية نفسه وحماية الآخرين، متابعة: "حتى الآن لم يتم الإعلان عن علاج محدد لفيروس كورونا، وكل ما يتم مجرد تجارب".


وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، تسجيل 7 حالات جديدة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ووفق إرشاداتها.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن من بين تلك الحالات 6 مصريين، إضافة إلى شخص أجنبي؛ ليصبح عدد الحالات التي تم تسجيل إيجابياتها للفيروس في مصر 67 حالة.

وكشفت الوزارة عن خروج 7 حالات من مصابي فيروس كورونا من مستشفى العزل اليوم من إجمالي الـ27 حالة التي تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى تعافي الحالة الأولى المكتشفة في مصر لشخص أجنبي كان حاملا للفيروس في وقت سابق؛ ليصبح إجمالي المتعافين 8 حالات حتى الآن.

وأوضحت الوزارة، أن الـ7 حالات التي غادرت مستشفى العزل اليوم، من ضمنهم 6 مصريين وحالة لشخص أجنبي.

وفي سياق متصل، كشفت الوزارة عن مغادرة 7 حالات من الحجر الصحي بعد التأكد من سلبية تحاليلهم للمرة الثانية والاطمئنان عليهم، ضمن الخطة الوقائية والاحترازية التي تطبقها الوزارة حيال الباخرة النيلية بمحافظة الأقصر التي ظهرت بها بعض الإصابات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منافذ البلاد مكافحه كورونا علاج لفيروس كورونا خطة وقاية حالات ايجابية احترازية

أخبار تهمك

اخبار ريال مدريد اليوم الاربعاء: ضربة قوية قبل لقاء مانشستر سيتي.. بديل بنزيمة يقترب.. زيدان في ورطة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

دانييلي روجاني ينضم للقائمة.. أبرز الرياضيين المصابين بفيروس كورونا القاتل

منذ ثلث ساعة

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة توقيع رمضان صبحي للزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ ساعة و نصف

حمو بيكا يعلن عن خطوبته بهذه الصورة

منذ ثلث ساعة

طوارئ بوزارة الكهرباء استعدادًا لطقس الغد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

منذ حوالي 4 ساعات

وزارة الري: سنحول محنة مياه الأمطار إلى منحة إلهية

منذ أقل من ساعة

رسميًا.. يوفنتوس يعلن إصابة نجمه بفيروس كورونا

منذ ساعة

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 9 ساعات

بدأت الموجة السيئة.. سيول وأمطار رعدية تضرب البلاد.. تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة

منذ 11 دقائق

فايلر يطلق تصريحات مثيرة عقب تعادل الأهلي أمام سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم| أزمة كبرى بين ميسي وكيكي سيتين.. مباراة نابولي في طريقها للإلغاء.. وتبادلية مع يوفنتوس من أجل ضم بديل ديمبلي

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

عاجل.. "الصحة" تعلن اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا بمصر

عاجل.. ننشر تفاصيل الحالة المصابة بفيروس كورونا

"الصحة" تعلن نتيجة تحاليل 1832 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا

تفاصيل اكتشاف ١٢ حالة حاملة لفيروس كورونا بمركب نيلي في الأقصر

تسلسل زمني.. حكاية 15 حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر

الصحة: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لـ 59 حالة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:45 م

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

09:10 م

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

09:12 م

رسميًا.. يوفنتوس يعلن إصابة نجمه بفيروس كورونا

12:13 ص

Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا

09:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status