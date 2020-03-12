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أول تعليق من الصحفي الأمريكي المتعافي من فيروس كورونا بمصر

الخميس 12/مارس/2020 - 12:32 ص
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الصحفي الأمريكي
الصحفي الأمريكي
داليا الحسين
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أعرب الصحفي الأمريكي المتعافي من فيروس كورونا في مصر، مات سوايدر، عن سعادته من تعافيه من المرض، موضحا أن نتائج التحليل أصبحت سلبية بعد أن كانت إيجابية عقب خضوعه للحجر الصحي بمصر.

وأضاف "سوايدر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "CBC، مساء الأربعاء أنه سعيد بتعامل الفريق الطبي معه بعد ظهور أعراض المرض، مشيًرا إلى أنه قام بزيارة عدد من المناطق الأثرية في بلادنا.

وأشاد الصحفي الأمريكي المتعافي من فيروس كورونا، بالإجراءات الصحية التي قامت بها مصر لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد- 19".

ويتحول انتشار مرض إلى وباء حين يصيب العديد من دول العالم، ولا يقتصر انتشاره على دولة معينة، في حين يصبح وباء عندما تنتقل العدوى حول العالم بين السكان المحليين للكثير من الدول على نطاق واسع.

وأحدث فيروس كورونا (كوفيد 19) هلعا واسعا حول العالم، وسط شائعات غير دقيقة حول سبل الوقاية من العدوى التي أدت لوفاة الآلاف حتى اللحظة.

وفي وقت سابق، أبدت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها الشديد لسرعة تفشي فيروس كورونا وعدم مكافحته بما يكفي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه يمكن تصنيف فيروس كورونا بأنه وباء عالمي.

وأضاف المدير العام للمنظمة أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وقال أدهانوم: "لم نر من قبل وباء عالمي يشعل شرارته فيروس كورونا، كما لم نشهد وباء يمكن السيطرة عليها"، على حد قوله.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية قائلا: "وصف الوضع بالوباء العالمي، لا يُغير ما تطلبه منظمة الصحة العالمية من الدول لمواجهة خطر فيروس كورونا".

وتابع "أدهانوم" قائلا إن تصنيف انتشار الفيروس الجديد لا يُغير ما تقوم به منظمة الصحة العالمية وما يجب أن تفعله الدول.
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