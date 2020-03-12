مدن تم عزلها بالكامل بسبب كورونا.. تعرف عليها

أدى الانتشار المكثف والواسع لفيروس كورونا المستجد" كوفيد-19 " حول العالم إلى غلق مدن بأكملها حيث أغلقت 13 مدينة بالصين في مقاطعة هوبي بما فيها مدينة ووهان بؤرة انتشار الوباء، والتي يبلغ عدد سكانها وحدها حوالي 11 مليون نسمة، وحظر السفر منها وإلغاء رحلاتها الخارجية وخدمات السكك الحديدية.





كما تم عزل مدينة هوانجانج والتي يبلغ عدد سكانها 7.5 مليون نسمة وتقع على بعد 70 كم إلى شرق ووهان، حيث توقفت حركة القطارات فيها، كما تم عزل مدينة هوانجشي ويبلغ عدد سكانها 2 مليون نسمة وتقع على بعد 100 كم نحو الشرق حيث تم تعليق حركة النقل العام، وتم إغلاق الجسر فوق نهر يانجتسي، بالإضافة إلى عزل مدينة جينجتجو، والتي يبلغ عدد سكانها والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 6 مليون نسمة، وتم بالفعل منع مغادرة سكانها عبر القطارات والسفن والحافلات.





- 14 مدينة إيطالية تم عزلهم:

وتعد إيطاليا إحدى البؤر الرئيسية لفيروس كورونا، وأكثر المتضررين منه في أوروبا من حيث عدد الوفيات والمصابين والرابع عالميا بعد الصين وكوريا الجنوبية وإيران، وبالفعل تم الحجر الصحي على 14 مدينة بالكامل في شمال إيطاليا.





وجاءت أسماء المدن كالتالي: ودينا، وبارما، وبياجينزا، وريغيوإميليا، وبيسارو، وريميني وأليساندريا، وآستي، ونوفارا، وفيربانو، وفيرسيللي، وبادوفا، وتريفيسو، والبندقية، ويعيش في هذه المناطق أكثر من 16 مليون شخص موزعين على 14 مقاطعة، وتم إغلاق المتاحف والمسارح وصالات السينما وغيرها من الأماكن الترفيهية إيطاليا، وإغلاق المدارس والجامعات وتنظيم مباريات دوري كرة القدم بلا جمهور في جميع أنحاء إيطاليا.





-عزل مدينة النجف في العراق بسبب فيروس كورونا:

و في العراق، وبعد الإصابات المتتالية بفيروس كورونا أمرت السلطات العراقية، ودعت وزارة الصحة العراقية المواطنين العراقيين إلى عدم السفر إلى محافظة النجف إلا للضرورة القصوى بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد وتعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات في النجف.





-عزل مدينة القطيف في السعودية:

حيث منعت وزارة الداخلية بالسعودية الدخول أو الخروج من محافظة القطيف، وتعليق العمل في القطاعين العام والخاص في المحافظة باستثناء المرافق الأساسية، حيث تم عزلها تمامًا منذ أيام في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار حالات فيروس كورونا المستجد، والتي تم تسجيلها جميعًا في محافظة القطيف.





- عزل جزيرتين سياحيتين في المالديف بسبب كورونا:

تم اكتشاف إصابة موظفين خالطا سائحًا إيطاليًا، بفيروس كورونا، حيث كان السائحان يقيمان في جزيرة كوريدو قبالة العاصمة ماليه، وتم وضعهما في إحدى المنشآت الحجر الصحي للعلاج.





وتقرر أيضًا عزل جزيرة ثينادهو بعد معرفة أن سائحًا إيطاليا كان يقيم هناك، وتبين إصابته بكورونا بعد عودته إلى وطنه، وقد ظهرت أعراض الإصابة بفيروس كورونا على طبيب يعمل في الجزيرة وموظف آخر وجرى نقله إلى إحدى منشآت الحجر الصحي.









- عزل مدينة دايغو بكوريا الجنوبية:

صرح مسؤولون بمدينة دايغو بكوريا الجنوبية أنه تم وضع مبنى سكني تحت العزل الجماعي بعد الإبلاغ عن إصابة ثلث سكانه بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" حيث تم تأكيد إصابة 46 ساكنًا من مجمل عدد سكان البرج البالغ 141 شخصًا وهذا دفع المدينة إلى فرض العزل الجماعي على المبنى.





وكان قرر عمدة مدينة دايغو والتي تقع جنوب غربي كوريا الجنوبية والتي يبلغ عدد سكانها 2.5 مليون نسمة، قد قرر إلزام جميع السكان منازلهم بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد.