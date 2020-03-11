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الحكومة الهندية تعلن تعليق التأشيرات السياحية حتى 15 أبريل

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:49 م
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بوابة الفجر
وكالات
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قررت الحكومة الهندية، اليوم الأربعاء، تعليق إصدار التأشيرات السياحية حتى 15 أبريل المقبل، وفرض حجر صحي على القادمين من سبع دول موبوءة بفيروس كورونا الجديد.

وقالت الحكومة في بيان، إن العمل بتعليق إصدار التأشيرات السياحية سيبدأ في 13 الجاري، مشيرة إلى أن حملة التأشيرات الدبلوماسية وتأشيرات المنظمات الدولية، والعمل ولأصحاب المشاريع مستثناة من هذا القرار.

وأضافت أن "كل المسافرين القادمين من، أو الذين زاروا بعد 15 فبراير الصين، أو إيطاليا، أو إيران، أو كوريا الجنوبية، أو فرنسا، أو إسبانيا، أو ألمانيا، سيوضعون لدى وصولهم في الحجر الصحي مدة 14 يوماً على الأقل"، مشيرة إلى أن القرار يشمل كل الجنسيات بمن فيهم الهنود.

وأوضح البيان أن الحكومة "توصي بقوة" المواطنين بتجنب السفر إلى أي وجهة خارجية حالياً.

وتضاعف عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في الهند في الأيام الأربعة الأخيرة ليصل إلى 60 مصاباً.
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