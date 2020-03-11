"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

قال الدكتور محمد فهيم، وكيل المعمل المركزي للمناخ بوزارة الزراعة، إن مناخ مصر تغير تمامًا بسبب ظاهرة التغير المناخي، موضحًا أن أحد أهم مظاهر هذه الظاهرة هو التقلبات الجوية العنيفة.



وأضاف "فهيم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن ما تتعرض له مصر في نهاية هذا الأسبوع من مظاهر التغير المناخي، والذي ينتج عنه آثار سلبية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية اتخذت الكثير من الإجراءات لتقليل حدة الآثار السلبية الناجمة.



وشدد وكيل المعمل المركزي للمناخ بوزارة الزراعة، على تقليل التنقل بقدر الإمكان، ناصحًا المواطنين بعدم الاقتراب من الكورنيش؛ بسبب تمدد الأمواج، مؤكدًا أن ما يحدص غدًا هو حدث مناخي فريد وخطير.



وأوضح "فيهم"، أنه ستتشكل عاصفة ترابية شديدة ممطرة خلال نهار الخميس؛ بسبب التقاء منخفضين جويين، وأنه سيكون هناك أمطار شديدة يتخللها عاصفة رعدية، والتي من الممكن أن يتشكل بسببها صواعق.



قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت بيانًا، يوم الإثنين الماضي، بتنبأ بحالة شديدة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، تبدأ يوم الخميس وتستمر حتى يوم السبت المقبل.



وتابعت "شاكر"، خلال تصريحات تليفزيونية: "ستتعرض مصر لمنخفض جوي، وقيمة الضغط بداخله منخفضة جدًا، مما يؤدي إلى سقوط أمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، وتمتد إلى القاهرة، وبعض مناطق مدن القناة".



ونوهت بأن شدة الأمطار تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومناطق من شمال وجنوب الصعيد.



ونصحت "شاكر"، المواطنين، بعدم السفر، والبقاء في المنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة، والقيادة بهدوء، وعدم تخفيف الملابس، وارتداء الملابس الشتوية، وتجنب ملامسة أعمدة الكهرباء، وعدم وضع السيارات أو المرور أسفل اللوحات المعدنية، مناشدة وزارة الكهرباء باتخاذ احتياطتها.



وأوضحت أن المحافظات الجبلية والمحافظات الشمالية والساحلية، ومحافظات الدلتا، والقاهرة هي الأكثر تأثرًا، مؤكدًا أن جمهورية مصر العربية ستتأثر بالكامل بحالة الطقس السيئة.



