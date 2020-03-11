Advertisements
Advertisements
Advertisements

قصف أمريكي يستهدف مقرا لميليشيات الحشد الشعبي في الأنبار بالعراق

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:55 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
استهدفت قصف أمريكي،مساء اليوم الأربعاء، مقرا لميليشيات الحشد الشعبي بمنطقة الهري في قائم الأنبار العراقية.

 ويذكر أن أفادت مصادر أمنية عراقية، مساء الأربعاء، سقوط 10 صواريخ كاتيوشا على معسر التاجي قرب بغداد الذي يضم قوات أمريكية.

وأوضحت المصادر، أنه تم العثور على عجلة نوع كيا بنكو تحمل منصة صواريخ فيها ثلاثة صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية.

ويذكر أن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تتجه إلى إرسال منظومة صواريخ دفاعية إلى العراق.

 وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية (القيادة الوسطى في الشرق الأوسط) الجنرال كينيث ماكينزي، إن الولايات المتحدة بصدد إرسال أنظمة دفاع جوي إلى العراق لحماية الجنود الأمريكيين في حال تعرضهم لأي هجوم إيراني.

وأضاف ماكينزي، خلال جلسة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي: "نحن بصدد إرسال أنظمة دفاع جوي وأنظمة دفاع مضادة للصواريخ الباليستية إلى العراق على وجه الخصوص؛ لحماية أنفسنا من أي هجوم إيراني محتمل آخر"، بعد معلومات سابقة حول سعي واشنطن إلى الحصول على إذن من العراق لنقل أنظمة دفاع صاروخي من طراز باتريوت إلى هناك لتعزيز وسائل الدفاع عن القوات الأمريكية، بعد هجوم صاروخي إيراني في الثامن من يناير الماضي.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية المعنية بالقوات المنتشرة في الشرق الأوسط، أمس الثلاثاء، أنها تهدف إلى نشر قوات في المنطقة بعمق عملياتي لردع إيران.

 وقالت القيادة الوسطى: وجودنا في المنطقة يعطي إشارة واضحة بشأن قدراتنا وإرادتنا للدفاع عن شركائنا وعن المصالح القومية الأمريكية.

وفيما قالت القيادة الوسطى: "نسعى إلى استقدام منظومة دفاع جوي إلى العراق لحماية قواتنا"، فقد حذرت من أن "معلوماتنا الاستخبارية تشير إلى رغبة النظام الإيراني في مواصلة أنشطته الخبيثة التي تهدد الأرواح وتزعزع سيادة الدول وتهدد حرية الملاحة وإمدادات النفط والاقتصاد العالمي.. هناك تعاون بين تنظيمي القاعدة وداعش في غرب إفريقيا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قصف امريكي اليو العراق الحشد الشعبي الأنبار

أخبار تهمك

Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. "التعليم" تعلق الأنشطة المدرسية لمواجهة فيروس كرونا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية في مصير كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عقب التعادل مع سموحة.. موعد مباراة الأهلي القادمة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

رسالة من الخطيب إلى رئيس نادي صن دوانز

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة توقيع رمضان صبحي للزمالك

منذ 41 دقيقة

توجيه عاجل من الأوقاف لكافة المساجد بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يطلق تصريحات مثيرة عقب تعادل الأهلي أمام سموحة

منذ أقل من ساعتين

طوارئ بوزارة الكهرباء استعدادًا لطقس الغد

منذ 41 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم| أزمة كبرى بين ميسي وكيكي سيتين.. مباراة نابولي في طريقها للإلغاء.. وتبادلية مع يوفنتوس من أجل ضم بديل ديمبلي

منذ 33 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

منذ ساعتين و 33 دقيقة

اونلاين liverpool يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد بث مباشر bein sport ليفربول وأتليتكو مدريد تابع لايف HD

منذ ساعتين و 25 دقيقة

اخبار ريال مدريد اليوم الاربعاء: ضربة قوية قبل لقاء مانشستر سيتي.. بديل بنزيمة يقترب.. زيدان في ورطة جديدة

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

الحشد الشعبي العراقي تحمل واشنطن مسؤولية قصف قاعدة بلد بصلاح الدين

قتلى وجرحى في قصف أمريكي على مقر لميليشيا كتائب حزب الله العراقي

حزب الله اللبناني يدين الغارات الجوية الأمريكية على العراق

الولايات المتحدة تنوي لعمل عسكري عاجل بعد اغتيال سليماني

عاجل.. إيران تتبنى الهجوم بالصواريخ على القوات الأمريكية

البنتاجون: إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية تجاه قوات التحالف بالعراق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

09:12 م

Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا

09:21 م

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

11:13 ص

حقيقة توقيع رمضان صبحي للزمالك

11:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status