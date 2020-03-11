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"الأرصاد": مصر تتعرض لمنخفض جوي قد يؤدي إلى تساقط المباني والأشجار

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:03 م
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تتعرض لمنخفض جوي، وستتعرض مصر لأمطار شديدة الغزارة، ومنطقة خليج السويس ستشهد سيول.

ولفتت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأربعاء، إلى أن هيئة الأرصاد قامت بإعلان عن حالة الطقس بكل شففاية دون تهوين أو تهويل

وأشارت إلى أن نشاط الرياح سيصل لـ60 كيلو متر في الساعة، وهذا قد سيؤدي الى تساقط بعض الأشجار وسقوط أجزاء من المباني القديمة، وسقوط بعض لوحات الإعلانات، لافتة إلى أن الرؤية ستقل على بعض الطرق.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، خلال تصريحات اعلامية سابقة، إنه عقب المؤتمر الصحفي للوزير بمجلس الوزراء تم التنسيق وربطها بالغرفة المركزية بمجلس الوزراء والتأكيد على أن كافة الخدمات النوعية ممثلة في غرفة إدارة الأزمة بكل محافظة.

وأضاف "قاسم"، أن هناك نشر واصطفاف للسيارات الخاصة بالكسح والنظافة وشفط المياه بجميع المحافظات منذ الآن، منوهًا بأنه تم التنسيق مع كافة المحافظات المتوقع تساقط أمطار غزيرة بها.

وتابع، أنه تم تجهيز كافة الوحدات والقطاعات النوعية الخاصة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي موجودين مع رؤساء الأحياء على الأرض من اليوم لإدارة الأزمة، مناشدًا المواطنين بالمحافظات بالبقاء في المنزل أيام الخميس والجمعة والسبت، وعدم الخروج حال عدم وجود ضرورة لذلك، وعدم ترك السيارات أعلى البالوعات الخاصة بصرف المياه، أو أسفل أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية.

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