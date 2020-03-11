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فوز مرشح حزب مستقبل وطن بدائرة مركز ملوى

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:57 م
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بوابة الفجر
أحمد الخميسي - هناء البشيري
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رصدت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا برعاية النائب عمرو غلاب امين الحزب بالمحافظة، واشراف الدكتور زين الاطناوى امين التنظيم، والمشكلة لمتابعة جولة الاعادة فى الانتخابات التكميلية بدائرة مركز ملوى فوز مرشح الحزب محمد عبد الحكيم ابو زيد وذلك طبقا لنتائج الفرز الاولية وحصوله على 35532 صوت، وحصول عبد الله خليفة على 17088 صوت. 

والجدير بالذكر أن الجولة الاولى من الانتخابات التكميلية شهدت حصول محمد عبد الحكيم مرشح “مستقبل وطن” على 26576 صوتًا، “عبد الله خليفة ” على 10375 صوتًا. 

ويشرف على الانتخابات 152 مستشارًا وعضوًا من وزارة العدل، موزعين على كافة اللجان الفرعية بدائرة مركز ملوي، ويصل إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بنطاق الدائرة 444 ألف و867 ناخبًا، مقسمين على 85 مركز انتخابي، و153 لجنة فرعية.
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ملوي مصر مستقبل وطن الانتخابات تكميلية اخبار

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