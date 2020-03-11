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مسؤولون أمريكيون: إصابة 12 من قوات التحالف في قصف معسكر التاجي

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:41 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلن مسؤولون أمريكيون، مساء الأربعاء، مقتل أمريكيين اثنين وبريطاني وإصابة 12 في سقوط صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي شمالي بغداد.

ويذكر أن أفادت مصادر أمنية عراقية، مساء الأربعاء، سقوط 10 صواريخ كاتيوشا على معسر التاجي قرب بغداد الذي يضم قوات أمريكية.

وأوضحت المصادر، أنه تم العثور على عجلة نوع كيا بنكو تحمل منصة صواريخ فيها ثلاثة صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية.

ويذكر أن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تتجه إلى إرسال منظومة صواريخ دفاعية إلى العراق.

 وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية (القيادة الوسطى في الشرق الأوسط) الجنرال كينيث ماكينزي، إن الولايات المتحدة بصدد إرسال أنظمة دفاع جوي إلى العراق لحماية الجنود الأمريكيين في حال تعرضهم لأي هجوم إيراني.

وأضاف ماكينزي، خلال جلسة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي: "نحن بصدد إرسال أنظمة دفاع جوي وأنظمة دفاع مضادة للصواريخ الباليستية إلى العراق على وجه الخصوص؛ لحماية أنفسنا من أي هجوم إيراني محتمل آخر"، بعد معلومات سابقة حول سعي واشنطن إلى الحصول على إذن من العراق لنقل أنظمة دفاع صاروخي من طراز باتريوت إلى هناك لتعزيز وسائل الدفاع عن القوات الأمريكية، بعد هجوم صاروخي إيراني في الثامن من يناير الماضي.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية المعنية بالقوات المنتشرة في الشرق الأوسط، أمس الثلاثاء، أنها تهدف إلى نشر قوات في المنطقة بعمق عملياتي لردع إيران. 

وقالت "القيادة الوسطى": "وجودنا في المنطقة يعطي إشارة واضحة بشأن قدراتنا وإرادتنا للدفاع عن شركائنا وعن المصالح القومية الأمريكية".
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الكلمات المفتاحية

معسكر التاجي مسؤولون أمريكيين قصف بغداد اليو العراق

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