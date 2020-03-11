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المرور: رياح محملة بالأتربة بالوادي الجديد وسقوط أمطار على أماكن أخرى

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:43 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، أن حركة السيارات تسير بشكل طبيعي حتي الآن، في جميع المحافظات.

وأوضحت المرور في بيان لها، عن تساقط أمطار خفيفة وغير مؤثرة، في أماكن متفرقة، مع وجود رياح محملة بالأتربة بالوادي الجديد.

وأكدت المرور على استمرار غلق طريق أسوان أبو سمبل، لحين تحسن الأحوال الجوية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتي يعودوا إلى ذويهم سالمين.
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