أحمد يونس: ابني هو اللي غيرلي حياتي

قال المذيع أحمد يونس، إن ابنه كان مصدر تغيير في حياته قائلًا: "هو اللي جالي الكبير وغيرلي حياتي" وذالك من خلال إستضافته في حلقة خاصة من برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر فضائية قناة "سي بي سي" مع الإعلامية منى الشاذلي.



وأضاف "يونس" أنه لديه طفلان توأم وهما يونس ولوساندا وتعني الغزال الشارد ولكن ابنه الكبير هو الذي أثر في حياته تأثير لم يتوقعه حيث ذكر أنه عندما يرزق الرجل بطفل يفكر فيه قبل أي شئ.



وتابع أحمد يونس كلامه عن ابنه قائلا: " من أول ما حملت فيه مراتي وأنا مبسوط لأنه حاجة بتاعتي"، وأكمل كلامه موضحا طريقة تعامله قائلا: "ابني بيعملي عملية جراحية ممكن يكون عاوز يبقا جراح بيقولي عايز أفتح بطنك".



وقال "يونس" أنه لم يعامل ابنه مثلما كان يعامله والده وذالك ﻷن فرق السن بينه وبين والده كان كبير ولكنه يقوم بالنزول إلى سن ابنه.



يذكر أن الإعلامية منى الشاذلى استضافت اليوم الأربعاء 11مارس المذيع أحمد يونس في حلقة خاصة من برنامجها"معكم" المذاع على قناة "سي بي سي".