مصريون بإيطاليا بعد تفشي كورونا: "إحنا بخير ومتقلقوش علينا"

أذاع برنامج "أحلام مواطن"، مقطع فيديو حصري من قافلة المساعدات المتوجهة للمصريين المتواجدين داخل المنطقة الحمراء المصابة بفيروس "كورونا" في إيطاليا.





و قال أحد المواطنين المقيمين بإيطاليا في تصريحات لبرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، عبر فضائية "المحور"، إن أفراد الجالية المصرية بخير والجميع متكاتف، معقبًا: "أي واحد هيجراله حاجة لا قدر الله هنعرف وكلنا هنقف جمبه عشان كلنا أيد واحدة وهنساعد أي واحد لو حصل له أي حاجة، وأشكر القيادة السياسية في مصر على الاهتمام بحال الجالية".





وأضافت سيدة مصرية في إيطاليا قائلة: "بقول لأهالينا في مصر خلو باكم متقلقوش هنا في بجد محافظة على صحة وحياة الإنسان فوق الوصف والاعتناء به بشكل جيد، أوعى حد يقلق على أولاده هنا في إيطاليا، هنا في متابعة بكل شيء، وأولادكم أمانة في رقبتنا ولا تقلقوا عليهم".





وعقب آخر قائلًا: "نطمئن المصريين في مصر إننا بخير والحمد لله طول ما أنتم بتدعولنا وبتدعمونا بكل شيء إحنا كويسين، وأشكر كل من يساعدونا معنويًا وماديًا".





وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أنه يمكن تصنيف فيروس كورونا الآن كوباء عالمي، لافتًا إلى أن كل الدول ما زالت تستطيع تغيير مسار فيروس كورونا.





وأضافت منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، أنه لا بد من خلق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة وتقليل الخسائر الاقتصادية وحقوق الإنسان.





وأشارت منظمة الصحة، إلى أن مخاطر فيروس كورونا تمتد لكافة القطاعات وليس الصحة فقط.