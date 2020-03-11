وزير التعليم: لا توجد أي حالة كورونا في مدارسنا



وكانت أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل قليل، بيانًا صحفيًا أكدت خلاله على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث "قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليق الأنشطة المدرسية مع تعديل الجدول المدرسي".



وقال بيان الوزارة، "وجه الوزير، مديري المديريات التعليمية بالتأكد من توافر الشروط الصحية للوقاية من فيروس كورونا، ومتابعة الحالة الصحية للطلاب بانتظام من خلال الزائرات الصحيات والمتابعة من خلال الأخصائيين الاجتماعيين".



قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي، إنه لا توجد حالة إيجابية واحدة لفيروس كورونا فى المدارس، متابعا: "نجتهد جميعًا أن نحمي كل طالب مصري وكل مواطن مصري من الإصابة لا سمح الله ونرجو من الأهالي الاهتمام بمتابعة الأطفال والتركيز علي النظافة الشخصية وإبلاغ الزائرة الصحية او الأخصائي الاجتماعي باي اشتباه في أعراض المرض".وأضاف الوزير عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: "سوف تراقب الدولة المصرية الوضع المحلي والدولي علي مدار الساعة وتستجيب لأي مستجدات بما يضمن حماية كل طفل مصري".