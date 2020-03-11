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حملة مكثفة من حي باب الشعرية لضبط اللحوم المجمدة (صور)

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:15 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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شنت أجهزة حي باب الشعرية بقيادة اللواء ماهر كامل هاشم، حملة متكاملة بالتعاون مع الطب البيطري وإدارات المتابعة، للتفتيش على المحلات والمطاعم.


وقال اللواء ماهر هاشم، إن الحملة أسفرت عن ضبط 150 كيلو لحوم مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي ومخالفة لشروط، وتم التحفظ عليها بمعرفة الطب البيطري.

وشدد رئيس حي باب الشعرية، على تكثيف الحملات ليلًا ونهارًا، واستمرار المراقبات على محلات التغذية، حفاظًا على صحة المواطنين، لافتًا إلى تطبيق جميع المعايير الخاصة بسلامة الغذاء، وتحويل كل المخالفين إلى النيابة.

وفي إطار خطة التطوير، ورفع كفاءة الشوارع، أشرف اللواء ماهر كامل هاشم رئيس الحي، على أعمال رصف الشوارع وتركيب بلاط الانترلوك، والتي شملت شارع الفجالة ومتفرعاته، ودرب البوارين من تقاطعه مع شارع سكة سىق الزلط ومتفرعاته، وشارع الهند وأرض الطوابة، والعديد من الشوارع الأخرى.

وشدد رئيس الحي، على تنفيذ تعليمات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة لصالح المواطن، المرور الدوري على أعمال الرصف وصيانتها.
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مصر رئيس حي باب الشعرية حملة مكبرة اخبار

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