مصر أقوى من كورونا.. 5 دلالات تؤكد

مصر أقوي من كورونا.. "هاشتاج" بدأ رحلة الصعود والتصدر على محرك البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، إثر إعلان الحكومة المصرية التصدي لفيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد داخل غرف العزل بمستشفيات الحميات والحجر الصحي.





"مصر قادرة".. هذا هو التحدي الجديد الذي تخوضه الحكومة المصرية خلال هذه الأيام، في ظل حربها المُعلنة على الشائعات، خاصة ما يخص فيروس كورونا المستجد، في ظل تصدر هاشتاج "مصر أقوي من كورونا" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأربعاء، للإشادة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





الفجر يستعرض 5 دلالات تؤكد أن مصر أقوي من كورونا:





أميركي شُفي من كورونا.. "شكرًا لأطباء مصر"

أعلن الصحافي الأميركي، مات سويدر، المصاب بكورونا والذي نقل إلى مستشفى العزل في النجيلة بمرسى مطروح، شفاءه من الفيروس.





وقال سويدر، الذي يقوم يوميًا بتوثيق تفاصيل رحلة علاجه على صفحته على "تويتر": "لدي اليوم خبر جيد. لقد اختبرت نتيجة العينة وجاءت سلبية. لم تعد لدي أي أعراض"، لافتًا إلى أنه يعلم بالخبر منذ يومين، لكنه تريث في إعلانه لحين التأكد من نتيجة التحاليل.





إلى طريق الشفاء.. 27 حالة شفاء حتى الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (covid-19)، ارتفعت إلى 27 حالة سلبية اليوم الأربعاء، ما يعنى أن تلك الحالات الـ27 في طريقها للشفاء، وذلك بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس معمليًا لمواطن مصري ضمن الأربعة حالات التي تم الإعلان عن إصابتهم يوم الاثنين الماضي.





وأوضحت أن الحالة الصحية لتلك الحالة التي تحولت نتيجة تحاليلها إلى سلبية اليوم مستقرة، ويتم متابعتها في المستشفى المخصص للعزل للاطمئنان عليه والتأكد من سلبية تحاليله للفيروس مرة أخرى، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





الصحة العالمية تُشيد بدور مصر

في غضون ذلك، أشادت منظمة الصحة العالمية، بالدور الذي تلعبه مصر، للتصدي لفيروس كورونا المستجد، حيث قال الدكتور أمجد الخولى، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن وزارة الصحة المصرية قامت بجهود كبيرة للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا، مضيفا أن الوزارة تستجيب مباشرة في حال اكتشفت شخص إيجابي للفيروس على أرضها، مضيفا أن سفر الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إلى الصين جاء للاستفادة بخبرات الجانب الصيني لمواجهته الفيروس.





وأضاف، أن مصر لديها أعلى إمكانيات الحجر الصحي، والقطاع الوقائي من أقوى القطاعات الوقائية على مستوى العالم، ولديه خبرات عديدة سابقة وهى خبرات مكتسبه من مختلف الأمراض، ولا يوجد مجال من تشكيك بقوة القطاع الصحي، مضيفا أنه ليس من العيب وجود حالة مرض فيروس كورونا بأي دولة، ولكن الأهم هو مواجهة الجهات المعنية للفيروس والقضاء عليه.





مصر لديها خطة احترازية ووقائية

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مصر من الدول منخفضة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، حيث تتبنى الدولة الخطط الوقائية والاحترازية وتشخيص الحالات أولًا بأول، موضحة أن اكتشاف الحالة الأولى في مصر لأجنبي حامل للفيروس بدون أعراض أظهر قوة الخطة الاحترازية والوقائية للدولة.





وزيرة الصحة في الصين

وتُعد الزيارة الاستثنائية التي قامت بها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إلى الصين، أهم خطوة في تاريخ مصر مع فيروس كورونا المستجد، حيث جاءت الزيارة على خلفية تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى لها بنقل رسائل التضامن من مصر للشعب الصيني، في ظل انتشار فيروس كورونا.