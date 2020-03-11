غدًا.. القباج تتابع أثار موجة الطقس من غرفة عمليات الهلال الأحمر

تتابع وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نفين القباج، عمليات التدخل والتعامل مع آثار موجة الطقس السيىء الذى من المنتظر أن تتعرض له البلاد غدا الخميس من داخل غرفة عمليات المركز الرئيسي للهلال الأحمر المصري، وسوف تتواجد الوزيرة بالمقر الرئيسي للهلال الأحمر.



وتمت مراجعة خطة الهلال الأحمر لمواجهة لتقلبات الأحوال الجوية، وجارى إستدعاء فرق الطوارئ للتواجد في جميع المحافظات بالتجهيزات المطلوبة والتي تشمل حقائب الإسعافات الأولية وأجهزه الصدمات.

كما تم التأكد من جاهزية المخزون الخاص بأدوات الإغاثة في جميع الفروع والفروع الإقليمية، كما تم وضع آليات المتابعة الدقيقة من غرفة العمليات المركزية للأحداث والربط مع شركاء العمل وإعداد التقارير.ووجهت القباج كافة مديريات التضامن الإجتماعي ومراكز الإغاثة المنتشرة علي مستوى المحافظات وفرق أطفال بلا مأوي والتدخل السريع والهلال الأحمر المصري على مستوى محافظات الجمهورية بإتخاذ كافة الإستعدادات والإحتياطات اللأزمة لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقع أن تبدأ من الغد.وأوضحت القباج أن فرق التدخل السريع وأطفال بلامأوى تم تزويدها بالبطاطين والمعونات والوجبات المناسبة لمواجهة موجة الطقس السيئ وتقديم الخدمات اللأزمة لتقدم للمشردين وفاقدي الرعاية الأسرية وأي شخص يحتاج إلى رعاية أو تدخل عاجل.كما شكلت وزيرة التضامن الإجتماعي غرفة عمليات مركزية من قيادات الوزارة لمتابعة خطة العمل خلال الأيام القادمة وتنسيق الجهود وضمان سرعة التدخل.