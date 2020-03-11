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واشنطن تدرس حظر دخول المسافرين من أوروبا لاحتواء فيروس كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:25 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلن مسؤول أمريكي، الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس حظر دخول المسافرين من أوروبا لاحتواء فيروس كورونا.

وأكد ترامب، اليوم، بأنه مستعد تمام الاستعداد لاستخدام السلطة الكاملة للحكومة الفيدرالية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريدة على "تويتر"، بأن الولايات المتحدة لديها أكبر نظام رعاية صحية، وخبراء، وعلماء، وأطباء، من أي مكان في العالم.

وأكد دونالد ترامب قائلا: "معا، سوف نتفادى!"، في إشارة إلى مواجهة فيروس كورونا.

ووجه ترامب رسالة للمسؤولين الحكوميين، حيث قال: "أود أن أشكر جميع المسؤولين الحكوميين العظماء لدينا في فرقة العمل التي تواجه فيروس كورونا والذين يعملون على مدار الساعة".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن إيران وإيطاليا أصبحتا أكبر بؤرتين لفيروس كورونا.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة، مايك رايان، إن استخدام عبارة وباء عالمي لوصف كورونا لن يغير من طريقة تعاملنا مع الفيروس.

ولفت رايان إلى أن دولا أخرى ستكون في نفس وضع إيطاليا وإيران مع فيروس كورونا قريبا جدا، حيث يعرف هذان البلدان تفشيا كبيرا للفيروس.

في المقابل، أكد رايان أنه "على الرغم من تصنيف كورونا وباء عالميا إلا أنه يمكن السيطرة عليه".

ومن جانبه قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، إنه يمكن تصنيف فيروس كورونا بأنه وباء عالمي.

وأضاف المدير العام للمنظمة أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وتابع أن منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها العميق لمستويات انتشار الفيروس وحدّته، كما أن قلقها عميق تجاه عدم اتخاذ الإجراءات الكافية.

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