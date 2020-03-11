Advertisements
Advertisements
Advertisements

"العامري" يلتقي بأطباء الشرقية البيطريين

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:46 م
Advertisements
بوابة الفجر
أسماء قورة - آيات عامر
Advertisements

التقى الدكتور خالد العامرى النقيب العام للبيطريين، بالاطباء البيطريين بالشرقية بحضور رفعت خضري نقيب الأطباء البيطريين بالشرقية، والدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري، الدكتور فتحي عبدالعال مدير عام الوقاية بالشرقية، وأعضاء مجلس نقابة الاطباء بالشرقية والدكتور صفية النجار مقرر اللجنة الاجتماعية.

أكد "العامري" على أن نقابة البيطريين خطت خطوات كبيرة فى سبيل وصول الخدمات لكافة أطباء مصر، مشيرا إلى أنه تقدم بأكثر من ٩ مشروعات قوانين سوف يكون لها مردود عظيم على الأطباء البيطريين وجعلهم فى مثال الفئات التى يشار لها بالبنان.

وأشار "العامري" إلى حصول النقابة العامة على أراضي عديدة لصالح النقابة ولصالح اتحاد المهن الطبية، إقامة العديد من المشروعات الخدمية للبيطريين من نوادي ومساكن ومقرات إدارية.


وأوضح الدكتور خالد العامري، أنه مستعد لتخصيص وشراء أراضي فى كافة محافظات مصر تكون متنفسا للأطباء البيطريين، مثنيا على نشاط واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بكافة النقابات خاصة نقابة الأطباء البيطريين حيث خصص للأطباء مؤخرا نائب وزير يكون همزة الوصل بين النقابة ومجلس الوزراء لتسهيل المهمة لهم.

ووعد الدكتور العامرى جموع الأطباء بقيامه بإنهاء كادر الاطباء البيطريين، وتسوية أوضاع البعض منهم والعديد من المطالب المشروعة مثل بدل العدوى وغيره، مشيرا إلى تفهم القيادة السياسية لمطالب الاطباء وحقهم فى حياة كريمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

العامري البيطريين الأطباء

أخبار تهمك

عاجل.. تأجيل لقاء الزمالك والاتحاد وكل مباريات الدوري المصري غدا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "التعليم" تعلق الأنشطة المدرسية لمواجهة فيروس كرونا

منذ ساعة و 27 دقيقة

بفرمان فايلر.. مركز جديد لجوكر الأهلي أمام سموحة

منذ ساعة و 19 دقيقة

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. سقوط أول ضحايا الطقس السيئ

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تسريب تشكيلة الأهلي قبل مواجهة سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سموحة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. قرار حكومي يسعد ملايين الموظفين

منذ حوالي 7 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يومين

تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين

منذ حوالي 9 ساعات

صورة.. أسطورة ليفربول يضع صلاح تحت الضغط قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يصدم تيرشتيجن

منذ ساعتين

مفاجأة مدوية في مصير كهربا مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأرصاد تنفي تعرض البلاد لـ"منخفض التنين" غدا.. وتكشف تفاصيل طقس الخميس

منذ حوالي 5 ساعات

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

ننشر نص مذكرة نقابة البيطريين الخاصة بالأجر المكمل قبل تسليمها لـ"الزراعة" غدًا

قبل عقدها بـ13 يوما.. ننشر مطالب الجمعية العمومية غير العادية للبيطريين

ننشر أهم مطالب "البيطريين" اليوم في جمعيتهم العمومية

نقيب البيطريين يطالب بتوفير وحدات شرطية داخل المجازر لحماية الأطباء

ننشر صور المركز العلمي لنقابة الأطباء البيطريين قبل افتتاحه (صور)

افتتاح المقر الجديد لنقابة الأطباء البيطريين الفرعية بالشرقية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:03 م

مفاجأة مدوية في مصير كهربا مع الأهلي

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

11:13 ص

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

04:37 م

برشلونة يصدم تيرشتيجن

06:00 م

عاجل.. "التعليم" تعلق الأنشطة المدرسية لمواجهة فيروس كرونا

06:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status