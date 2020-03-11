التموين: مستمرين في العمل غدًا الخميس لتوفير السلع للمواطنين

قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إلغاء إجازات مفتشو التموين وديوان عام الوزارة والمديريات بالحافظات المختلفة غدا الخميس، لمتابعة سير العمل المخابز والمطاحن ومنافذ توزيع السلع الغذائية على مستوى الجمهورية.





يأتى ذلك فى إطار حرص الوزير على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والخبز المدعم، كما وجه الوزير بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عمل المخابز غدًا على مستوى الجمهورية وتوفير كافة الاحتياجات.







