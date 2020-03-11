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التموين: مستمرين في العمل غدًا الخميس لتوفير السلع للمواطنين

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:15 م
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وزارة التموين والتجارة الداخلية
وزارة التموين والتجارة الداخلية
الفجر الاقتصادي
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قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إلغاء إجازات مفتشو التموين وديوان عام الوزارة والمديريات بالحافظات المختلفة غدا الخميس، لمتابعة سير العمل المخابز والمطاحن ومنافذ توزيع السلع الغذائية على مستوى الجمهورية.

يأتى ذلك فى إطار حرص الوزير على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والخبز المدعم، كما وجه الوزير بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عمل المخابز غدًا على مستوى الجمهورية وتوفير كافة الاحتياجات.


وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإرسال توجيه وزاري إلى مديريات التموين بشأن صرف حصص الاقماح المخصصة للمطاحن عن يومى الخميس والجمعة اعتبارا من يوم الاربعاء تحسبًا سوء الطقس والاحوال الجوية حتى تتمكن المطاحن من انتاج الدقيق وصرفه للمخابز أيضا لإنتاج الخبز المدعم المواطنين بما يعادل 5 أرغفة لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين .
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الكلمات المفتاحية

وزارة التموين منافذ التموين المخابز الاحوال الجوية

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