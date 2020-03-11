Advertisements
Advertisements
Advertisements

توجيه عاجل من الأوقاف لكافة المساجد بشأن فيروس كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:39 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
محمود الجلاد
Advertisements
قررت وزارة الأوقاف قصر أنشطة العمل بالمساجد على الصلاة وخطبة الجمعة وتعليق جميع ما عدا ذلك من أنشطة.

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها أهمية توجيه جهود كافة العاملين بالمساجد للعناية بنظافتها على أكمل وجه، موضحة أنها ستواجه أي تقصير في نظافة المسجد بمنتهى الحسم.

وفي سياق آخر، أطلقت وزارة الأوقاف، حملة لمراقبة نظافة المساجد وسط تنبيهات مشددة على تنظيف وتهوية المساجد، وخاصة قبل وبعد صلاة الجمعة التى قلصت الوزارة زمنها لربع ساعة بنسبة 40%.

ونبهت الأوقاف، على وكلائها بمتابعة نظافة المساجد على مدار اليوم كونها مكانًا للعبادة وتجمع الجمهور ومراقبة أعمال التهيئة لضمان بيئة ملائمة، ووزعت إشارة كتابية على المحافظات بالتنبيهات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الأوقاف خطبة الجمعة المساجد

أخبار تهمك

عاجل.. سقوط أول ضحايا الطقس السيئ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سموحة

منذ 40 دقيقة

عاجل.. تأجيل لقاء الزمالك والاتحاد وكل مباريات الدوري المصري غدا

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تنفي تعرض البلاد لـ"منخفض التنين" غدا.. وتكشف تفاصيل طقس الخميس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

مدحت العدل يُهاجم اتحاد الكرة بعد تأجيل مباراة الزمالك والإتحاد

منذ ساعة

بسبب الكورونا.. الزمالك يتخذ قراراً رسمياً

منذ ساعة و 14 دقيقة

تسريب تشكيلة الأهلي قبل مواجهة سموحة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مباراة برشلونة ونابولي في طريقها للإلغاء

منذ حوالي 4 ساعات

بفرمان فايلر.. مركز جديد لجوكر الأهلي أمام سموحة

منذ أقل من نصف ساعة

تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار حكومي يسعد ملايين الموظفين

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يجهز مفاجئتين في تشكيل الأهلي أمام سموحة

منذ ساعة و نصف

برشلونة يصدم تيرشتيجن

منذ ساعة و 6 دقيقة

صورة.. أسطورة ليفربول يضع صلاح تحت الضغط قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

منذ ساعة الا ربع

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأوقاف تعتمد 18 مليونا لعمارة المساجد

"الأوقاف": عدم السماح بإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد المحددة

وزير الأوقاف يعتمد 33 مليون جنيه لصيانة 125 مسجدا

أوقاف كفرالشيخ تواجه "كورونا" بتطهير المراحيض وتهوية المساجد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:37 م

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

11:13 ص

برشلونة يصدم تيرشتيجن

06:00 م

بفرمان فايلر.. مركز جديد لجوكر الأهلي أمام سموحة

06:41 م

عاجل.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سموحة

06:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status