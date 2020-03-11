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ديانا حداد تتحدى فيروس "كورونا" وتقبل إسعاد يونس

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:26 م
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ديانا حداد
ديانا حداد
رشا عادل
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شاركت الفنانة ديانا حداد، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها أثناء لقائها مع الفنانة إسعاد يونس، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت ديانا، خلال الفيديو وهي تقبل إسعاد وكانت مرتدية"جيمبيسويت باللون الاسود والابيض وكان شعرها طويل منسدل واعتمدت خلا إطلالتها على مكياج ناعم".

وعلقت حداد، على مقطع الفيديو قائلة:"انا والفنانة الجميلة القديرة إسعاد يونس بنقولكم لا للكورونا الله يحفظ الجميع".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة اللبنانية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"الله يحفظك منه" وأضاف آخر" قمر ماشاءاالله".

يذكر أن آخر أعمال ديانا حداد، أغنية "ما حد يحس بالعاشق"، التي طرحتها خلال عيد الحب، وقدمتها على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يويتوب".
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