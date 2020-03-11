Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد أن أنكره "أحمد عكاشة".. الإفتاء توضح حقيقة الثعبان الأقرع في عذاب القبر

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:55 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عذاب القبر موجود، مشيرا إلى أن عذاب القبر أمر نصدقه.

وأوضح أمين الفتوى، أن حديث الثعبان الأقرع ووجوده في القبر ضعيف، لكن هناك اعتقاد عند أهل السنة والجماعة بثبات ووجود عذاب القبر، مستشهدا بقوله تعالى " النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا.

وأثار الدكتور أحمد عكاشة الطبيب النفسي الشهير، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، أن عذاب القبر غير موجود، وشبه الموت بنوم طويل ويشعر به الإنسان كما يشعر خلال نومه الطبعي.

وأكمل: الجماعة إلى بتقول لك عذاب القبر مفيش حاجة من الشكل ده ابدا، لكن في ناس عندهم رعب من الموت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عذاب القبر الثعبان الأقرع الإفتاء

أخبار تهمك

تسريب تشكيلة الأهلي قبل مواجهة سموحة

منذ ساعة و 28 دقيقة

فايلر يجهز مفاجئتين في تشكيل الأهلي أمام سموحة

منذ أقل من ساعة

تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين

منذ حوالي 7 ساعات

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ حوالي 11 ساعة

رامي ربيعة يتقدم بأوراق الحصول على عضوية الأهلي

منذ أقل من ساعة

مباراة برشلونة ونابولي في طريقها للإلغاء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تأجيل لقاء الزمالك والاتحاد وكل مباريات الدوري المصري غدا

منذ حوالي 4 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يومين

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سقوط أول ضحايا الطقس السيئ

منذ حوالي 4 ساعات

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تنفي تعرض البلاد لـ"منخفض التنين" غدا.. وتكشف تفاصيل طقس الخميس

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية في واقعة انتحار 3 فتيات بالشرقية (فيديو)

منذ ساعتين و 24 دقيقة

برشلونة يصدم تيرشتيجن

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. قرار حكومي يسعد ملايين الموظفين

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أمين الفتوى يُحذر من إقتناء كتب عن الجن.. والسبب (فيديو)

أمين الفتوى بدار الإفتاء: فوائد شهادات الاستثمار جائزة

"الإفتاء" توضح حكم شرب السجائر

"الإفتاء" توضح حكم الوسطة واستغلال النفوذ للحصول على وظيفة

هل الأفضل قراءة القرآن خلف الإمام أم الاستماع فقط؟ "الإفتاء" تجيب

هل يأثم من ترك صلاة الضحى؟.. أمين الفتوى يجيب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:37 م

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

11:13 ص

برشلونة يصدم تيرشتيجن

06:00 م

تسريب تشكيلة الأهلي قبل مواجهة سموحة

04:58 م

فايلر يجهز مفاجئتين في تشكيل الأهلي أمام سموحة

05:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status