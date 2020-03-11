بعد أن أنكره "أحمد عكاشة".. الإفتاء توضح حقيقة الثعبان الأقرع في عذاب القبر



وأوضح أمين الفتوى، أن حديث الثعبان الأقرع ووجوده في القبر ضعيف، لكن هناك اعتقاد عند أهل السنة والجماعة بثبات ووجود عذاب القبر، مستشهدا بقوله تعالى " النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا.



وأثار الدكتور أحمد عكاشة الطبيب النفسي الشهير، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، أن عذاب القبر غير موجود، وشبه الموت بنوم طويل ويشعر به الإنسان كما يشعر خلال نومه الطبعي.



وأكمل: الجماعة إلى بتقول لك عذاب القبر مفيش حاجة من الشكل ده ابدا، لكن في ناس عندهم رعب من الموت.

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عذاب القبر موجود، مشيرا إلى أن عذاب القبر أمر نصدقه.