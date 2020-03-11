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عاجل.. مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة بالإسماعيلية في تبادل لإطلاق النيران مع الأمن

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:44 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام من تحديد مكان اختباء أحد أبرز العناصر الجنائية شديدة الخطورة بإحدى المزارع في الظهير الصحراوي بمحافظة الإسماعيلية، والهارب من السجون منذ يناير 2011، أثناء تنفيذ عقوبة السجن المؤبد في قضية قتل عمد، والهارب أيضَا من تنفيذ عدد 20 حكمًا أبرزهم (3 إعدام – 11 مؤبد – 2 حبس) في قضايا (سطو مسلح – قطع طريق – قتل عمد – سرقة بالإكراه – إتجار بالمخدرات – خطف – سلاح بدون ترخيص).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المزرعة المشار إليها وتبادل إطلاق النيران معه ما أسفر عن مصرعه وعثر بحوزته على (بندقية آلية – عدد من الخزن – كمية من الطلقات النارية – مبلغ مالي).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوالى النيابة العامة التحقيقات.
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مصر حوادث امن الاسماعيلية الاسماعيلية اخبار

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