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تعرف على .. قائمة الأسهم الأكثرارتفاعًا بالبورصة المصرية اليوم
الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:15 م
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نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية
أنهت البورصة المصرية جلسة اليوم الأربعاء، علي تباين بأدء المؤشرات وسط مبيعات أجنبية ، وأنهى المؤشر الرئيسي “egx30” تعاملات اليوم متراجعًا بـ 0.05% ليصل إلى 11194 نقطة، فيما صعد المؤشر متساوي الأوزان “egx70 ewi” بـ 1.4% مسجلاً 1096 نقطة، وارتفع الأوسع نطاقًا “egx100″ بـ 0.52% ليصل إلى 1173 نقطة، و”egx50” بـ 0.87% عند 1553 نقطة .
وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعاً اليوم بالترتيب كالاتي :
الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم
1- سجل سعر الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية سعر25.1جنيه، بنسبة ارتفاع9.97%.
2- سجل سعر سهم رواد السياحة - رواد نحو 9.05 جنيه بنسبة ارتفاع %9.56.
3- سجل سعر سهم العربية للصناعات الهندسية نحو 5.17 بنسبة 9.3%.
4- سجل سعر سهم الدلتا للتأمين نحو 21.34جنيه بنسبة 8.82%.
5- سجل سعر سهم الشمس للاسكان والتعمير نحو 2.49 بنسبة 8.73%.
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