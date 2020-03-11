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لصحة اللبنانية تعلن شفاء أول حالة شفاء لمواطنة كانت مصابة بـ كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:50 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أول حالة شفاء لمواطنة كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

ويذكر أن ارتفع عدد المصابين بفيرس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في لبنان إلى 51 بعد إعلان مستشفى رفيق الحريري الجامعي تسجيل 11 إصابة جديدة.

وأعلن وزير الثقافة والزراعة، عباس مرتضى، الثلاثاء، إغلاق المتحف الوطني والمتاحف التابعة لوزارة الثقافة في المواقع الأثرية حتى إشعار آخر. 

وأغلقت المؤسسات التربوية والجامعات أبوابها ويستمر الإغلاق حتى صباح الإثنين 16 مارس.

وتقرر حظر النقل جواً وبراً وبحراً، لجميع الأشخاص القادمين من الدول التي تشهد تفشياً لفيروس كورونا وهي الصين، وكوريا الجنوبية وإيران، وإيطاليا. 

وقرر مجلس النواب تأجيل اجتماعات اللجان التابعة له على اختلافها حتى 14 مارس، وكذلك إغلاق مبنى مكاتب النواب لفترة حتى يمكن إجراء عملية التعقيم اللازمة للمبنى.

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