أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-3-2020 في لبنان
تراجعت أسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 11-3-2020 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-3-2020 في لبنان
وسجلت أسعار الذهب "عيار 18"،61.063 بـ ليرة لبنانية ، والذهب "عيار21"، 71.240 بـ ليرة لبنانية ، وسعر "عيار 24" 415.81 بـ ليرة لبنانية .
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 40.708 بـ
ليرة لبنانية للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية
تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-3-2020 في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار
|
عيار الذهب
|
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ ليرة لبنانية
|
اسعار الذهب عيار 24
|
53.83$
|
81.415
|
سعر الذهب عيار 22
|
49.34$
|
74.631
|
اسعار الذهب عيار 21
|
47.10$
|
71.240
|
اسعار الذهب عيار 18
|
40.37$
|
61.063
|
سعر الذهب عيار 14
|
31.40$
|
47.493
|
سعر الذهب عيار 12
|
26.91$
|
40.708
|
اسعار أوقية الذهب
|
1.674$
|
2.532.020
|
اسعار جنيه الذهب
|
376.82$
|
569.922
|
اسعار كيلو الذهب
|
53.830$
|
81.415.440
تعرف علي
متوسط أسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان
|
اليوم
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
10
مارس
|
47.493
|
61.063
|
71.240
|
81.415
|
9
مارس
|
47.484
|
61.051
|
71.227
|
81.401
|
8
مارس
|
47.506
|
61.080
|
71.261
|
81.439
|
7
مارس
|
46.488
|
59.771
|
69.733
|
79.693
|
6
مارس
|
46.425
|
59.690
|
69.639
|
79.586