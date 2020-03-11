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رئيس جامعة الفيوم يطمئن على تعقيم المدن الجامعية (صور)

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:20 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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قام الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم بجولة تفقدية في المدن الجامعية للطالبات اليوم الأربعاء، وذلك للاطمئنان على اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وسبل تعقيم الحجرات والمطعم ودورات المياه، ورافقه خلال الجولة الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور خالد عطاالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومستشاري رئيس الجامعة ومدير عام المدن الجامعية.

وخلال الجولة قام الدكتور أحمد شديد رئيس الجامعة بالمرور على إدارات وأقسام المدن الجامعية للطالبات للتأكد من توافر كافة المواد المطهرة بالمطعم المركزي ودورات المياه بالمدن الجامعية للطالبات وذلك حرصا ًعلى سلامة وصحة الطالبات بجامعة الفيوم ووقايتهم من العدوى بفيروس كورونا، كما وجه بالنظافة الشخصية وغسل الأيدي جيدًا وعدم استخدام أدوات الغير تجنبًا لحدوث أي عدوى في حالة وجودها.
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الكلمات المفتاحية

مصر جامعة الفيوم الاجراءات الاحترازية اخبار احترازية

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