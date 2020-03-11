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البورصة الأمريكية تعاود التراجع في مستهل التعاملات

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:12 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
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استأنفت البورصة الأمريكية التراجع في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، مع تشكك المستثمرين حيال خطة تحفيز من الرئيس دونالد ترامب للتصدي لتداعيات وباء فيروس كورونا.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي بنحو 1.65 بالمئة ليسجل 24604.63 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 56.63 نقطة أو 1.96 بالمئة ليسجل 2825.60 نقطة.

 وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 208.01 نقطة أو 2.49 بالمئة إلى 8136.25 نقطة.
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الكلمات المفتاحية

خطة التحفيز الرئيس الأمريكي البورصة الأمريكية

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