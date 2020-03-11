مروة الأزلي تخطف الأنظار من رانيا يوسف في"صندوق الدنيا" (صور)





انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنانة الشابة مروة الأزلي وهي في إحدى مشاهداتها في فيلم "صندوق الدنيا" وهي تجسد شخصية زبادي التي تعمل بائعة كبدة.





وأثارت "الأزلي" بأنوثتها صفحات التواصل الاجتماعي مما جعل التعليقات تنهال عليها ومنها "عود البطل ملفوف"، كبدة محلية محطوطة على كريمة"، أنا جايب الرجالة وجاين نخلص العربية".





وتشارك "الأزلي" في "صندوق الدنيا" بجانب الفنانة رانيا يوسف التي دايما ماتثير الجدل أينما وجدت بسبب إطلالتها التي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف منصاتها من فيسبوك"، وتويتر، وإنستجرام".





تدور أحداث فيلم "صندوق الدنيا" حول عدد من الحواديت والقصص، ويحكي قصص مختلفة وشرائح من المجتمع في كيفية التعامل مع الحياة فى النجاح أو الفشل.







