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ريال مدريد يقترب أكثر من هاري كين
الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:55 م
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الفجر الرياضي
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يخطط نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع الدولي الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي في الميركاتو الصيفي.
كشفت صحيفة "Le10Sport"
الفرنسية أن هناك داخل ريال مدريد على ضم هاري كين لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو
إلى يوفنتوس الإيطالي.
وأوضحت أن هاري كين يريد تغيير الأجواء
والرحيل عن توتنهام لبدء مشوار جديد مع ريال مدريد الذي يرغب في إيجاد منافس قوي
لكريم بنزيما.
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