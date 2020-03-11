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ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 13.7 %

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:42 م
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بوابة الفجر
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أظهرت بيانات رسمية ، أن معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى 13.7 % في الفترة من (نوفمبر) إلى (يناير) من 13.3 في المائة قبل شهر. 


وفي الفترة من (نوفمبر) إلى (يناير) انخفض معدل المشاركة في سوق العمل إلى 51.8 %من 52.5 في المائة قبل شهر. وبلغ معدل البطالة 13.5 في المائة في الفترة نفسها قبل عام.


وزاد معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية إلى 15.8% من 15.4% قبل شهر، وفقا لمعهد الإحصاء التركي.


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