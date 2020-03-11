ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 13.7 %

أظهرت بيانات رسمية ، أن معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى 13.7 % في الفترة من (نوفمبر) إلى (يناير) من 13.3 في المائة قبل شهر.









وفي الفترة من (نوفمبر) إلى (يناير) انخفض معدل المشاركة في سوق العمل إلى 51.8 %من 52.5 في المائة قبل شهر. وبلغ معدل البطالة 13.5 في المائة في الفترة نفسها قبل عام.









وزاد معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية إلى 15.8% من 15.4% قبل شهر، وفقا لمعهد الإحصاء التركي.







