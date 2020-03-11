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الجنيه الاسترليني يتخلى عن مكاسبه بعد خفض الفائدة البريطانية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:29 م
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بوابة الفجر
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محا الجنيه الاسترليني مكاسبه المبكرة بعد خفض غير متوقع لسعر الفائدة من بنك إنجلترا المركزي اليوم، في حين استأنف الدولار هبوطه أمام عملتي الملاذ الآمن الين الياباني والفرنك السويسري بفعل المخاوف من انتشار فيروس كورونا.


وبلغ الاسترليني 1.2873 دولار في أحدث سعر له، دون تغير يذكر عن الإغلاق السابق لكنه هوى عن ذروة اليوم 1.2937 دولار بعد أن خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ أغسطس 2016، بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 0.25 بالمئة.


وفقد الدولار 0.9 بالمئة ليسجل 104.67 ين، منخفضا أكثر من ين كامل عن ذروة أمس الثلاثاء البالغة 105.915 ين.


وارتفع الفرنك السويسري 0.65 بالمئة إلى 0.9335 فرنك للدولار في حين صعد اليورو 0.6 بالمئة مسجلا 1.1349 دولار. 

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