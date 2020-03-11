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وزير الطاقة الروسي: زيادة إنتاج النفط السعودى ليس الخيار الأفضل

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:11 م
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بوابة الفجر
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قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء، إن خطط السعودية لزيادة طاقة إنتاج النفط "ليست الخيار الأفضل على الأرجح" مع احتدام الخلافات بشأن سياسة إنتاج الخام بين الموردين الكبيرين.

وقال نوفاك إن السعودية "تبادر لترويج منتجاتها" في الأسواق العالمية.

وأضاف أن روسيا تجرى اتصالات هاتفية عديدة مع أوبك وغير الأعضاء، لكن أيا من الشركاء لم يوافق على مقترح روسيا للإبقاء على تخفيضات إنتاج النفط القائمة دون تغيير.
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