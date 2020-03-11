استعدادًا لموجة الطقس السيئ.. انتشار سيارات الشفط على كورنيش الإسكندرية

تستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال موجة الطقس السيئ التي حذرت منها هيئة الارصاد الجوية بدءًا من فجر الخميس إلى يوم السبت القادم، وذلك برفع درجات الاستعدادات والطوارئ، وانعقاد غرفة عمليات المحافظة، لتلقي الشكاوي والاستغاثات.





أمطار شديدة

وقد حذرت هيئة الارصاد الجوية في بيانها أن المحافظات ستشهد تساقط الأمطار شديدة الغزارة على السواحل البشرية والوجه البحري، وتكون رعدية على بعض المناطق، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء المثيرة للأتربة والرمال، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة على البحرين الأبيض والأحمر، وأنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى 16، الصغرى 10 درجة.

الصرف الصحي وقد دفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بسيارات الشفط وكسح المياه على كورنيش البحر في منطقة الشاطبي، استعدادًا للتحرك، لجمع تجمعات وتمركزات المياه، خاصة تحت الأنفاق والشوارع الرئيسية. وقالت الشركة في بيان سابق إنه يتم الدفع 93 سيارة صرف، ويتم التحرك بالتنسيق مع الأحياء، لكسح المياه، وإن الشركة على استعداد تام، لمواجهة موجات الأمطار الغزيرة.



الأحياء فيما بدأت أحياء محافظة الإسكندرية استعدادتها، بتطهير الشنايش على كورنيش البحر، وداخل محيط الميادين العامة، استعدادًا لتساقط الأمطار، ورفع درجة الطوارئ، لتلغي أية بلاغات.

تحذيرات ونشرت محافظة الإسكندرية بيانًا للمواطنين لاتباع عدد من التعليمات، حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم خلال أيام النوة: