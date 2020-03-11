محافظ الفيوم: رفع درجة الاستعدادات القصوى تحسبًا لسوء الطقس

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، رفع درجة الإستعدادات إلى الدرجة القصوى بجميع مديريات الخدمة والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، تحسبا لعدم لسوء الأحوال الجوية خلال الفترة القادمة بدءًا من غدًا الخميس.





ووجه الأنصاري بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أي حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، مكلفًا مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، وخاصةً على الطرق السريعة.





كما وجه المحافظ بتشكيل فرق عمل للتدخل السريع تحسبًا لتداعيات سوء الأحوال الجوية والأمطار المحتملة حتى إنتهاء تحذيرات الجهات المعنية، موجهًا بمراجعة تطهير جميع مخرات السيول، ومناسيب الترع، وتوفير الكميات اللازمة من المواد التموينية والبطاطين.

