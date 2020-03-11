Advertisements
Advertisements
Advertisements

تجديد حبس "عمرو إمام" بتهمة مشاركة الإخوان في تحقيق أغراضها

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:54 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
طارق حافظ
Advertisements
قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس المحامي الحقوقي عمرو إمام، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه وآخرين بتهمة مشاركتهم جماعة الإخوان في تحقيق أغراضها.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت في وقت سابق، تجديد حبس "إمام"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وقالت النيابة في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، أن "عمرو" وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر 2019.

واستخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشْر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عمرو إمام تجديد حبس اﻻخوان

أخبار تهمك

عاجل.. سقوط أول ضحايا الطقس السيئ

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. تأجيل لقاء الزمالك والاتحاد وكل مباريات الدوري المصري غدا

منذ ساعة و 22 دقيقة

أخر مستجدات إصابة حمدي فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة كبيرة في برشلونة بسبب عدم تجديد نجم الفريق

منذ ساعتين و 7 دقيقة

برشلونة يدرس صفقة تبادلية مع يوفنتوس من أجل ضم بديل ديمبلي

منذ ساعة

مباراة برشلونة ونابولي في طريقها للإلغاء

منذ 38 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة حول عدد المصابين بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يوم

أول رد من نجم منتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن إجازة غدا للموظفين بسبب الطقس

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. قرار حكومي يسعد ملايين الموظفين

منذ ساعتين و 9 دقيقة

إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تجديد حبس محام بتهمة نشر وترويج أخبار كاذبة

تجديد حبس علاء عبدالفتاح بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

تجديد حبس محام متهم بالانضمام لجماعة إرهابية

تجديد حبس محام بتهمة نشر وترويج أخبار كاذبة

تجديد حبس محام بتهمة مشاركة جماعة إرهابية

تجديد حبس محام 15 يوما بتهمة مشاركة جماعة إرهابية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:13 ص

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

عاجل.. سقوط أول ضحايا الطقس السيئ

02:16 م

مباراة برشلونة ونابولي في طريقها للإلغاء

02:47 م

عاجل.. تأجيل لقاء الزمالك والاتحاد وكل مباريات الدوري المصري غدا

02:03 م

تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين

11:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status