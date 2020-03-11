تجديد حبس "عمرو إمام" بتهمة مشاركة الإخوان في تحقيق أغراضها

قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس المحامي الحقوقي عمرو إمام، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه وآخرين بتهمة مشاركتهم جماعة الإخوان في تحقيق أغراضها.





وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت في وقت سابق، تجديد حبس "إمام"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بالقضية.





وقالت النيابة في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، أن "عمرو" وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر 2019.



