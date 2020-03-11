"الشغل من البيت".. حيلة الشركات والبنوك والصحف للوقاية من كورونا

اتخذت عدد من الشركات والمؤسسات العالمية، قرارا بعمل موظفيها من المنزل، كإجراء احترازي لعدم انتشار فيروس كورونا، الذي تفشي في عدد من دول العالم خلال الفترة الأخيرة.





جوجل.. العمل من المنزل حتى 10 أبريل

ووفقا لموقع Business Insider، أرسلت جوجل مذكرة يوم الثلاثاء إلى عشرات الآلاف من موظفيها في أمريكا الشمالية، توصيهم بالعمل عن بعد، والبقاء في المنزل حتى 10 أبريل على الأقل.





في الوقت نفسه تقريبًا، حظرت الشركة أيضًا الإعلانات الخاصة بالكمامات الطبية في الوقت الحالي، كما قالت جوجل إنها بصدد إنشاء صندوق، حيث يمكن لجميع موظفيها المؤقتين والبائعين الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر، إذا ظهرت عليهم أعراض الفيروس أو لم يتمكنوا من العمل بسبب الحجر الصحي.





آبل.. قرارات بولايات أمريكية على نفس طريقة شركات ألفابيت وميكروسوفت وأمازون، طالبت شركة آبل من 12 ألفا من الموظفين في مدينة كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا العمل من المنزل في إجراء احترازي إضافي، كما تدرس إمكانية اتخاذ إجراء مماثل مع موظفيها في مدينة سانتا كلارا بنفس الولاية.





ديل.. مطالب لموظفي مصر على نفس الوتيرة، طلبت شركة Dell تكنولوجيز من موظفيها العمل من المنزل، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها احترازيًا خوفًا من انتشار كورونا.

وقالت الشركة في بيان صحفي: "في إطار متابعتنا الحثيثة لتطورات انتشار فيروس كورونا، وتأكيدًا على حرصنا على صحة وسلامة موظفي الشركة وعملائها، تشجع شركة Dell تكنولوجيز موظفيها على العمل من منازلهم".

وأضافت: أنها تقوم في الوقت الحالي بتقييم عملية سفر موظفيها، حيث أضافت بعض الشروط في إطار الحرص على سلامتهم.





وأكدت الشركة أنها مستمرة في عملها المعتاد، بالإضافة إلى اتخاذها كافة الإجراءات اللازمة والملائمة في حال تطور وتصاعد الأحداث.



بنوك تسير على نهج الشركات وسيرا على نفس نهج تلك الشركات، طلبت بعض البنوك الأوربية والشركات الاستثمارية في أوروبا من موظفيها، العمل في المنزل، والتخفيف من حدة السفر، حرصًا على سلامتهم بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.





تأتي إيطاليا أول بلد أوروبي سجلت أكبر نسبة إصابة بهذا الفيروس، حيث سمح بنك أوني كريديت، أكبر بنوك البلد، للكثير من العاملين بالعمل من المنزل، ونقل مصر مطلع، أن ثلث موظفي البنك في مقره الرئيسي بميلانو يذهبون إلى العمل في الوقت الحالي.





فيما ذكرت مصادر إعلامية، نقلًا عن وكالة لرويترز: أن بنكي "كريدي سويس ويو.بي.إس" السويسريين انضما لبنوك عالمية أخرى في فرض قيود على حركة السفر العالمي للحد من انتشار الفيروس، العمل في المنزل.





وقالت متحدثة باسم البنك المركزي الأوروبي: أن البنك يراقب التطورات وعلى اتصال وثيق بالبنوك التي يشرف عليها فيما يتعلق بخططها لاستمرار العمل.

واشنطن بوست ومطالب بالعمل من المنزل كما حثّت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، العاملين بها، على العمل من المنزل إذا كان ذلك ممكنا، وذلك مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.



