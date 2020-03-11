عاجل.. سقوط أول ضحايا الطقس السيئ

تتعرض البلاد لموجة غير مسبوقة من الطقس السيئ، بدأت أمس الثلاثاء، وتستمر حتى السبت المقبل، وتصل ذروتها غدًا الخميس بعاصفة ترابية شديدة.





وكان أول ضحايا تلك الموجة، "السيد عبد المنعم السيد"، من قرية برشوم الكبرى، 47 عامًا، يعمل مشرف رى على ترعة البرشومية، حيث توفي اليوم الأربعاء، نتيجة وقوع نخلة عليه أثناء مروره على الترعة، التى يُجرى تطهيرها حاليا.







