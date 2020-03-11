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عاجل.. سقوط أول ضحايا الطقس السيئ
الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:16 م
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الفجر
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تتعرض البلاد لموجة غير مسبوقة من الطقس السيئ، بدأت أمس الثلاثاء، وتستمر حتى السبت المقبل، وتصل ذروتها غدًا الخميس بعاصفة ترابية شديدة.
وكان أول ضحايا تلك الموجة، "السيد عبد المنعم السيد"، من قرية برشوم الكبرى، 47 عامًا، يعمل مشرف رى على ترعة البرشومية، حيث توفي اليوم الأربعاء، نتيجة وقوع نخلة عليه أثناء مروره على الترعة، التى يُجرى تطهيرها حاليا.
تم استدعاء مركز شرطة طوخ، وتحرير محضر بالواقعة، والتصريح بدفن الجثمان في قرية برشوم الكبرى، بمركز ومدينة طوخ.
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